الهلال يستضيف حي العرب بورتسودان في البطولة المحلية 

يعود الهلال عند الساعة السابعة من مساء اليوم لساحة التنافس المحلي في بطولة الدوري الممتاز، حينما يستقبل الأزرق بملعبه في امدرمان فريق حي العرب بورتسودان لحساب مواجهات الجولة الأولى من المسابقة المحلية التي انطلقت أمس، ويطمح الأزرق لمواصله عروضه الإيجابية منذ بداية الموسم بغرض الحصول على نتيجة تمنحه النقاط الثلاث لرفع روح اللاعبين معنويا قبل لقاء الأهلي مروي ومن ثم إستقبال الاشانتي كوتوكو الغاني ويدرك أبناء المدرب الصربي زوران مانولوفيتش صعوبة مباراة اليوم لا سيما وان حي العرب بورتسودان ظل يقدم مستويات متميزه أمام القمة وينشد الصربي زوران الإستفادة من مباراة اليوم في تحقيق نتيجة إيجابية اولا وتجهيز مجموعة من الأسماء للنزال القاري.

وقد أكمل الهلال تدريباته التحضيرية بأداء المران الختامي صباح امس قبل الدخول في المعسكر المقفول، حيث إطمان المدير الفني الصربي زوران على جاهزية التشكيلة الأساسية التي سيلعب بها مباراة اليوم والتي يتوقع أن تشهد تعديلا عن تلك التي واجهت مؤخرا فريق الاشانتي كوتوكو الغاني بدوري أبطال إفريقيا، حيث كشف زوران عن رغبته في تعديل التشكيلة لتجنب اللاعبين الضغط الواقع من البرمجة، حيث يتوقع ان يعود عدد من اللاعبين الشباب كموفق صديق وغيرهم للتشكيلة الأساسية ، وسيلعب الهلال كرة هجومية بحثا عن تحقيق الانتصار في استهلالية المشوار.