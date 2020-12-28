الأزرق اختتم تمارينه صباح أمس

أدى فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال صباح أمس بملعبه في أمدرمان المران الختامي تأهبا لمواجهة فريق حي العرب بورتسودان في المباراة المزمع قيامها مساء اليوم في بطولة الدوري الممتاز، وشهد المران الختامي للهلال مشاركة (27) لاعبا من بينهم (3) حراس مرمى تدربوا تحت إشراف مدرب الحراس كريم السباعي، وقد حرص الجهاز الفني لفريق الهلال خلال مران الأمس على تنويع التدريبات البدنية والفنية التكتيكية للاعبين وفقا لجاهزيتهم.

كما أجرى الإطار الفني تمارين تتعلق بالضغط على حامل الكرة وتدريبات لبناء الهجوم عن طريق الأطراف أو العمق شهدت تألق جماعي لعناصر الأزرق.

وعقب نهاية التمرين الختامي دخل فريق الكرة الأول في معسكر مقفول بفندق النادي في الجوهرة الزرقاء تمهيدا لمباراة اليوم وكذلك من أجل الإعداد للمباريات الحاسمة والتي تعقب لقاء اليوم، حيث سيواجه الهلال فريق الاهلي مروي قبل لقاء الأشانتي كوتوكو الغاني باياب الدور الأول لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.