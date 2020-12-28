مفاجآت في نتائج الأسبوع الأول  الامل يتخطى الشرطة وهلال الساحل يدشن عودته بإنتصار مهم

ضمن مباريات الجولة الاولى لبطولة الدورى الممتاز، تمكن الأمل عطبرة من الفوز على الشرطة القضارف بثلاثة أهداف لهدف، ليضع فهود الشمال أول ثلاث نقاط في رصيدهم، وتقدم الامل بهدف عكسي وادرك عمر طرمبيل التعادل لصالح الشرطة القضارف لينجح بعد ذلك المهاجم أحمد الصادق وصديق في تسجيل هدفين لصالح لأمل لتنتهي المباراة بفوزهم بثلاثية.

ونجح هلال بورتسودان في تحقيق الفوز على هلال الفاشر بهدفين دون رد في أول مباراة لهلال الساحل بعد عودته للمسابقة المحلية ليحقق أزرق بورتسودان نقاطا مهمة في استهلالية المشوار.