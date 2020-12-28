طوى صفحاته بكل مافيها.. 2020عام الأحزان الكبرى (1)

الخرطوم: رحمة عبدالمنعم – تفاؤل العامري

عام مضى يحمل بين طياته أعمالاً دونت وصحائف طويت بخيرها وشرها، عام يترجل مسرعاً وآخر تحل علينا طلائعه، عام مليء بالأحزان والأوجاع جاء مختلفاً عن غيره عاش خلاله العالم حالة من الرعب والفزع جراء كوارث حلت ووباء أقلق مضاجع الدول فقدنا من خلاله عدداً من كبار النجوم والمخضرمين الذين أثروا ساحة الإبداع بجميل الأعمال وكانت لهم بصماتهم الخاصة في شتى مجالات العمل الإبداعي.

وتستعرض (السوداني) في السطور التالية ضمن ملف حصاد 2020 أبرز الأسماء التي رحلت في السودان والوطن العربي.



عبدالعزيز المبارك.. وما نلقى البواسينا

في شهر فبراير غيب الموت بالعاصمة المصرية القاهرة الفنان الكبير عبدالعزيز المبارك بعد صراع مع المرض، ولد عبدالعزيز بمدينة ودمدني، واشتهر بتقديم الأغنيات ذات الايقاعات الخفيفة، حيث أثرى الساحة الفنية بالعديد من الروائع مثل (لا تدعني ياعزنا _ بتقولي لا)، وأصدرت له شركة وورلد سيريكت العالمية (أسطوانة غنائية) تحتوي على 60 أغنية، وساهمت (الاسطوانة) في انتشار اغنياته بعدد من الدول مثل الولايات المتحدة واليابان وبلجيكا.



رتاج الاغا فرحة لم تكتمل

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الإعلامي بعد الإعلان عن وفاة مذيعة قناة النيل الأزرق الفضائية الشابة رتاج الأغا بشكل مفاجئ عن عمر يناهز الـ28 عامًا رحلت رتاج بعد إصابتها بمرض الدسنتاريا مصحوباً بإسهال واستفراغ أدى إلى نقلها لمستشفى دريم لتصعد الروح إلى بارئها وهي حامل في شهرها الرابع لتحسب شهيدة مخلفة وراءها حزنا ووجعا

رحيل عازف الإيقاع الشهير مجدي مشمش

ورحل الي دار الخلود عازف الإيقاع المعروف مجدي مشمش الذي اشتهر بمشاركاته مع مجموعة من الفنانين الكبار والشباب بالعزف على (الطبلة) وعرف في الوسط الفني بحسن المعشر والطيبة والتعاون مع الجميع.



السل يغيب فتي الجنوب الابنوسي شول

شول منوت فنان الفتي الابنوسي الذي ينحدر من جنوب السودان بزغ نجمه عبر برنامج نجوم الغد الذي يبث على قناة النيل الازرق وهو اشتهر حينما ردد أغنية (انا سوداني) التي ابكت شمال السودان وجنوبه شرقه وغربه اصيب منوت بداء السل الرئوي لاكثر من خمس سنوات عاني خلالها اشد المعاناة الي ان اختطفته يد المنون بمستشفى أبوعنجة بأم درمان لينعي الناعي الخبر الأليم الذي وقع كالصاعقة علي رؤوس محبي فتي الجنوب.

عماد الدين إبراهيم: سكت الرباب

غيب الموت المخرج والشاعر والمسرحي عماد الدين إبراهيم، تخرج في المعهد العالي للموسيقى، حيث كتب العديد من الروائع الغنائية و تغنى له الفنان محمود عبدالعزيز بـ (سكت الرباب) ومجموعة عقد الجلاد باغاني (لأنك عندي كل الخير) و(بلاد النور)… الخ.

برحيل عماد فقد المسرح السوداني مبدعا خلاقا قدم الكثير من الأعمال المسرحية وأخرج مسرحيات (عنبر المجنونات.. وبيت بت المنى بت مساعد).

عمل عماد الدين إبراهيم أستاذا للمسرح بمعهد الموسيقى وعمل بالتلفزيون القومي وأصبح مديراً لتلفزيون ولاية الخرطوم، ثم مديراً عاما لوزارة الثقافة والإعلام بولاية الخرطوم.



حادث مشؤوم يعجل برحيل دكين

رحل نجم الدراما السودانية عبد الهادي الصديق إثر حادث مروري مشؤوم عن عمر ناهز الـ 72 عرف الصديق بتنوع أدواره ومساهماته القوية في إخراج العديد من الأعمال التلفزيونية والإذاعية

يعتبر الراحل أحد أعمدة الدراما وبرحيله تطوى صفحة ومسيرة حافلة بالعطاء والتميز لممثل ودرامي وأستاذ جامعي حيث يعمل الراحل محاضرا بجامعة الجزيرة ولمع نجمه في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي من خلال أعمال درامية بارزة قدمتها الشاشة السودانية، مثل الدهباية ليلة رهيبة وايادي القدر وصرخة في وادي الصمت ويعد دكين من أشهر أعماله، وهو مسلسل أنتج عام 1997، وأعيد بثه في تلفزيون البلاد وبعض القنوات الإفريقية في 2017، واستقى أحداثه من واقع الحياة السودانية وحظي بمشاهدة واسعة.

(هلالي) قول النصيحه كلمني مالك بالهجر مألمني

توفي الشاعر والأديب والمسرحي السوداني المعروف د. عزالدين هلالي بالخرطوم بعد معاناة مع المرض مكث خلاله بالمستشفى لعدة أيام قبل أن تتدهور حالته الصحية ويغادر الحياة أصدر هلالي عدّة مجموعات شعرية منها: عرضحالات البلد ودعاء الخروج من الزنزانة ورباعية الحزن النبيل وعالم غلط وأشياء أخرى وقصائد لم يغنها مصطفى سيد أحمد وبوح العاشقين ومن قصائده المغنّاة قول النصيحة من ألحان الماحي سليمان وغناء عثمان مصطفى، والنضارة من ألحان ناجي القدسي وغناء الفنان التاج مكي وسَمحة الصُدَفْ من ألحان حسن صالح وغناء محمود عبد العزيز، وسكةّ نديّة من ألحان يوسف الموصلي وغناء علي السقيد.

ابوقرون: شايل هموم الدنيا مالك

توفي الشاعر الكبير ابوقرون عبدالله ابرقرون بعد صراع طويل مع المرض، ولد ابوقرون بمدينة أمدرمان وتلقى تعليمه الأولى بها، ثم التحق بجامعة القاهرة فرع الخرطوم ودرس الآداب، ونال بكاولريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية.

بدأ ابوقرون في كتابه الشعر بكتابة قصيدة (قالوا قطعة سكر)، ثم واصل مسيرته الشعرية واهدنا (من يوم هويناك) و (سلِّم لعينيك).

كتب ابوقرون أغنيات نواضر وشكلت قصائده إضافة كبيرة للأغنية السودانية على غرار “ديباجة” و “يا ليالي اتوقفي” و”البلبل الصداح”.

(دوليب): أنا والاشواق في بعدك بقينا اكتر من قرايب

بعد مسيرة حافلة من كتابة الشعر الغنائي المتفرّد والتخصص في علم النفس وتدريسه في الجامعات السودانية أسلم الشاعر السر دوليب الروح مخلّفا سيرة طيبة عند السودانيين وعند الأكاديميين وعند جمهرة المغنيين ومحبي الغناء. أسلم السر دوليب الروح بعد معاناة استطالت مع المرض لم يحتملها قلبه الأبيض الكبير، ولا روحه المرحة الفائضة بحب الحياة والأمل من أشهر اشعاره (مسامحك يا حبيبي) إلى جانب أغاني شهيرة في ثنائية جمعت بين دوليب وعثمان حسين كما تغنى له كبار الفنانين السودانيين منهم أحمد المصطفى وسيد خليفة عثمان مصطفى عثمان الشفيع حسن عطية محمد وردي عبدالكريم الكابلي إبراهيم عوض ومحمد ميرغني.

ياسر عبداللطيف: ذكريات الزمن القادم

نعى الناعي الممثل والمسرحي والمخرج التلفزيوني ياسر عبداللطيف الذي توفي يوم الأربعاء ٣٠ سبتمبر بعد مسيرة فنية حافلة.

ولد ياسر في مدينة سنار وتلقى تعليمه الابتدائي بها، ثم سافر إلى سوريا لدراسة التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعاد للسودان في عام ٢٠١٣ واسس (المختبر المسرحي)، ومن أعماله (الخواجة عبدالقادر) و(بقعة ضوء) و (ذكريات الزمن القادم).

ابراهيم دقش: عابر سبيل

رحل عن الدنيا الخبير الإعلامي إبراهيم دقش يوم الإثنين ٢٢ يونيو في مستشفى علياء إثر قصور في وظائف الكلى، ولد دقش بمدينة عطبرة وتخرج في كلية الآداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة فرع الخرطوم، يعد دقش من أبرز الأسماء الإعلامية في القارة الإفريقية، حيث بدأ موظفاً بمنظمة الوحدة الإفريقية وتدرج بها حتى أصبح مدير للإعلام. وقد تم تعيينه وكيلاً لإحدى الوزارات في حكومة نميري.

كتب إبراهيم دقش في عدد من الصحف السودانية آخرها صحيفة المجهر السياسي التي كان يكتب فيها زاويته (عابر سبيل)، وتميزت كتابته بالأسلوب السلس، وقد عرف بسرعة البديهة وخفة الدم.

صباح الخير يا كمال حسن بخيت

توفي بالعاصمة المصرية الصحفي كمال حسن بخيت رئيس تحرير صحيفة الرأي العام الأسبق يوم الأربعاء الموافق ١٩أغسطس بعد صراع طويل مع المرض، يعد كمال من الأسماء اللامعة في مجال الإعلام، حيث عمل بصحف (القدس العربي) و (الوطن العربي) وترأس تحرير صحيفتي (الرأي العام) و (الأضواء).

تنقل كمال مابين أوروبا والدول العربية والتقى بعدد من رموز الشعر والأدب، تميزت كتاباته بأسلوب السهل الممتنع، واستطاع بقلمه طرح قضايا الناس والمجتمع.



رحيل ستونة مطربة الشيكولاتة

توفيت الفنانة ستونة مجروس عن عمر 58 عاماً بعد صراع لم تُكشف تفاصيله مع المرض. عاشت ستونة في القاهرة بشكل مستمر منذ عشرات السنوات حينما بدأ حلمها في الاستقرار بمصر منذ أن كانت طفلة صغيرة تتابع الأعمال الفنية المصرية المعروضة على الشاشات وتحلم بأن تكون جزءاً من تلك الصناعة وتحققت نجوميتها أولاً في السودان بين جدران المدرسة لتميزها في الإذاعة المدرسية ثم درست الفنون الجميلة والمسرح.. اشتُهرت المطربة السودانية ستونة بنقش الحناء وأغنيات الفلكلور السوداني بالإضافة إلى مشاركتها فى عدد من الأعمال الغنائية مع مطربين معروفين وظهورها كممثلة إلى جانب نجوم السينما المصرية.



محمد شريف: رحيل مفاجئ

فجع الوسط الإعلامي بوفاة زينة شباب الصحافة الفنية الدكتور محمد شريف مزمل إثر علة لم تمهله طويلاً، يعد محمد من أبرز الأقلام الثقافية حيث عمل بصحف (الصحافة ألوان المجهر) وترأس تحرير صحيفة النخبة الإلكترونية. عمل محمد شريف مديراً للمكتب الصحفي للهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون ومثل السودان خارجياً في كثير من الأنشطة والفعاليات.



عثمان مصطفى: الغروب يسالني منك امسياتنا في شوق ليك

ودع الدنيا الفانية الفنان والموسيقي الجميل عثمان مصطفى في يوم الجمعة ٦ نوفمبر بمستشفى بست كير، ولد عثمان مصطفى بالخرطوم الرميلة، وتخصص في دراسة الموسيقى بمعهد القاهرة، وقد عمل في تدريس الموسيقى وتخرج على يده الكثير من الفنانين، كانت بداية عثمان مصطفى مع الغناء حينما تغني بـ (والله مشتاقين) من كلمات إسماعيل حسن، وبعدها انطلق مواصلاً رحلته في دنيا النغم، حيث رفد ساحة الغناء بالسودان بأكثر من خمسين عملاً إبداعياً، أشهرها (راح الميعاد) و(ماضي الدكزيات) و (والله مشتاقين).

(السنينة).. رحيل “ماما جنة الأطفال”

توفيت الممثلة السودانية القديرة نفيسة محمد محمود، ولدت نفيسة بمدينة الخرطوم، وشاركت في عدد من البرامج التثقيفية الخاصة بالأطفال عبر الإذاعة والتلفزيون واشتهرت باسم (السنينة).

شاركت نفيسة في عدد من الأعمال الدرامية والمسرحية، وأشهر أعمالها «بامسيكا»، «الزوجة نمرة 2»، و«عشا مع الوزير».



الحزن يجتاح السودان برحيل شيخ نورين

غيب الموت القارئ الشهير الشيخ نورين محمد صديق ورفقة 3 آخرين من حفظة القرآن الكريم إثر حادث سير وكان الخبر بمثابة الفجيعة للجميع اشتهر الراحل بترتيله القرآن الكريم بصوت خاشع جذب إليه الآلاف من المتهجدين في شهر رمضان، وصار إماما لأشهر مساجد العاصمة الخرطوم يتردد صدى تلاوة نورين في مركبات المواصلات العامة والسيارات الخاصة وإذاعة القرآن الكريم وفي الأسواق والمحلات التجارية بالسودان وخارجه.