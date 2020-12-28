منح المواطنين فرصة أخيرة لتقنين عربات (بوكو حرام) والدفع الرباعي

الخرطوم: السوداني

منحت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة، فرصة أخيرة للمواطنين لتقنين عرباتهم (الدفع الرباعي، بوكو حرام)، خلال شهرين، على أن تتم مصادرة أي عربة داخل السودان بعد هذه الفترة.

وألغت اللجنة، القرار السابق بشراء عربات الدفع الرباعي لحين توفير المال اللازم من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

وأشارت اللجنة في بيان لها اليوم الاثنين إلى اغلاق الحدود خلال هذه الفترة، بواسطة القوات النظامية بصورة محكمة.

وقال المنسق الفني للجنة، الفريق ركن عبد الهادي عبد الله، إن اللجنة قررت تكثيف عمليات جمع السلاح وتعيين قوات بالولايات لمتابعة الأمر، منوهاً إلى استخدام أجهزة كشف حديثة وكلاب بوليسية لضبط السلاح غير المقنن والاستعانة بالمكون الخارجي لعرض تجربة السودان في مجال جمع السلاح للاتحاد الأفريقي ودول العالم الأخرى وذلك لاستقطاب الدعم في هذا الاتجاه.

وأوضح أن الـ(15) يوماً الأولى من المدة ستخصص للتسجيل والحصر اعتباراََ من الأول من يناير وحتى الخامس عشر منه، مشيراً إلى أن تخصيص الفترة من 16 يناير وحتى الأول من مارس لتقنين العربات وترخيصها.