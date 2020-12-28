الفكي يُؤكِّد التزام السيادي برفع الحصانة عن كل مُتّهم في قضية الشهداء

الخرطوم: السوداني

أكد عضو المجلس السيادي الانتقالي محمد الفكي سليمان، التزام مجلس السيادة بتوجيه الجهات الأمنية برفع الحصانة عن أيِّ اسم يرد في أيِّ قائمة اشتباه أو اتهام، في قضية شهداء ثورة ديسمبر.

وقال الفكي لدى مخاطبته، ممثلي أسر شهداء ثورة ديسمبر وتسلمه مذكرتهم أمام القصر الجمهوري اليوم، إن قضية دماء الشهداء لا تسقط بالتقادم، ولا ينبغي أن يتملّك أصحابها اليأس لأنّها من قضايا الثورة الأساسية.

وأوضح أن التأخير الذي صاحب قضايا دماء الشهداء مرتبط بإصلاح الأجهزة الأمنية والعدلية وهيكلة كافة أجهزة الدولة.

وذكر الفكي أن قضية الشهداء جوهرية يتوقّف عليها استقرار المرحلة الانتقالية، وأضاف “نحن أتينا إلى مقاعدنا في السلطة عبر دماء الشهداء”، مُتعهِّداً بإيصال المذكرة ومناقشتها والبدء في إجراءات عملية تجاه المطالب التي تضمّنتها.

وكان ممثلو أسر الشهداء، قد طالبوا عبر المذكرة برفع الحصانة عن كل المشتبه بهم والمُتّهمين وتشكيل آلية من القوات النظامية لتنفيذ أوامر القبض الصادرة من النيابات.