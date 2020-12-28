مدني عباس رئيساً لمجلس إدارة شركة السُّكّر السودانية

الخرطوم: السوداني

اختار مجلس إدارة شركة السُّكّر السودانية في اجتماعه بهيئته الجديدة اليوم بمباني الشركة، وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني رئيساً له في خطوة أولى لهيكلة الشركة.

وقال وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، إن قطاع السُّكّر بالبلاد يحتاج لدعم الدولة، مُعرباً عن أمله في تضافُر الجُهُود لإنجاح صناعة السُّكّر وتوفيره وتغطية احتياجات البلاد من السلعة.

في وقتٍ، أكّد فيه المدير العام المكلف لشركة السُّكّر السودانية الرشيد إسحق، أهمية توفير التمويل بالمكون الأجنبي من مؤسسات التمويل الإقليمية والعالمية.

ويضم مجلس الإدارة، وكيل التخطيط بوزارة المالية د. أمين صالح يس ومحافظ البنك المركزي الفاتح زين العابدين والخبير مهندس عوض الكريم إدريس ومدير شركة السُّكّر السودانية المكلف الرشيد إسحق، كما تم تعيبن كبير مستشاري وزارة العدل عائشة عبد المجيد إمام سكرتيراً لمجلس الإدارة .