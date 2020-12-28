وزير الطاقة: الكهرباء ستعُود إلى وضع مُستقر دُون برمجة

الخرطوم: السوداني

قال وزير الطاقة والتعدين المُكلّف خيري عبد الرحمن، إنّ الكهرباء ستعود إلى وضع مستقر دون برمجة.

وذكر أنّ البرمجة لا تتم إلا للضرورة القُصوى نتيجة نقص الوقود وقطع الغيار أو برامج الصيانة الشتوية في المحطات الحرارية وشبكات النقل والتوزيع.

وأكمل العاملون في قطاع الكهرباء إصلاحات وصيانة ستة أبراج للضغط العالي في منطقة الجموعية بأم درمان بعضها سقط أرضاً، وكان من المتوقّع إصلاحها في غضون أسبوع، غير أنّ الفريق العامل أنجز المهمة أمس الأحد قبل الموعد المتوقع.

في وقتٍ، أشاد فيه وزير الطاقة بهم، وشَكَرَ المُواطنين على صبرهم أثناء خروج 600 ميقاوات من محطة مروي نتيجةً لتوقُّف أبراج ناقلات الكهرباء بسبب السرقة والتخريب.