“حجر” يدعو لبرنامج الحد الأدنى لإنقاذ المرحلة الانتقالية

الخرطوم: السوداني

دعا “الطاهر حجر” رئيس تجمع قوى تحرير السودان كافة القوى السياسية إلى تبني برنامج الحد الادنى لإنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق أهدافها للوصول إلى مرحلة البناء الديمقراطي.

وأضاف في كلمته في فعالية توقيع وثيقة تفاهم بين القوى السياسية الأربعة ممثلة في تجمع قوى تحرير السودان، حركة جيش السودان المجلس الانتقالي، حزب المؤتمر السوداني اليوم الاثنين بقاعة الصداقة، إن الواقع السياسي المأزوم يتطلب ان يكون هناك شكل من أشكال التحالف وإيجاد الحلول .

واشار الى ضرورة تطوير آليات حل الازمة التي شخصها بأنها تنحصر في سوء إدارة الموارد وعدم القدرة، والفشل في ادارة التنوع الثقافي الأمر الذي عمق وفاقم الازمات بين المركز والهامش.

واشار إلى أن عملية التشظي لم تسلم منها حتى قوى الحركات المسلحة، مستنكراً حالات الانقسام نسبة لان البلد واحدة والقضية واحدة، مؤكدا ان عمليات توقيع مذكرات التفاهم تجئ في إطار البحث عن ايجاد حلول للخروج من هذا الوضع من خلال برنامج تكمن في جوهره عملية توحيد الفصائل السياسية.

ودعا وفق “سونا” إلى اغتنام الفرص التي اتاحتها عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى يمكن جني نتائج ما تحقق، خاصة وأنها تجئ في معية وقف الحرب التي كانت تلتهم 70% من الميزانية العامة.

وطالب بضرورة محاربة الفساد ومواصلة جهود لجنة إزالة التمكين والعمل على تجسير الفوارق التى اوجدتها عمليات التنمية غير المتوازية.

ونادى بالعمل على إيجاد سياسات خارجية متوازنة لتحقيق مصالح البلاد دون الدخول في منازعات مع بلدان الجوار، داعيا اثيوبيا الي عدم الاستيلاء على الأراضي السودانية من أجل وقف النزاع وحقن الدماء.