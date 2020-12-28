شاهد بالفيديو.. ماذا قالت أسرة “بهاء الدين نوري” بشأن مقتل ابنهم

الخرطوم: محمد الطاهر

وثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كلمة لشقيق “بهاء الدين نوري” حول مقتل ابنهم.

وقال شقيق بهاء الدين، أن الفقيد كان انسانا بسيطا يعيش حياته مع والدته واخواته، مضيفاً بأنه حُمِل بعربة مظللة ليس عليها لوحات، من قبل أشخاص يحملون أسلحة كلاشنكوف، واختفى بعدها، وظللنا نبحث عنه، إلى أن عرفنا أنه بالمشرحة.

وشدد على رفضهم لاستلام جثمانه، قبل الإجابة على عدة أسئلة، منها موافاتهم بتقرير طبي كامل لما حدث له، وأسباب اختطافه وتعذيبه وقتله.

وسيُوارى جثمان القتيل “بهاء الدين نوري” الثرى عصر اليوم الثلاثاء بمقابر حُسن الخاتمه بالكلاكلة جنوبي الخرطوم.