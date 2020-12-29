موسم هجرة المطربات الهروب من فلس الخرطوم الى دولار الجنوب



الخرطوم: تفاؤل العامري

حالة من الكساد أصابت الساحة الفنية منذ بداية انتشار الموجة الأولى لفيروس الكورونا التي ضربت العالم مما استدعى أن كل الدول تعمل على الإغلاق التام بما في ذلك إيقاف النشاط الفني للمنتديات والحفلات الخاصة والعامة وبعد انحسار الموجة ورغم فترة السماح لأيام قليلة كان الكساد يسيطر على الساحة مما استدعى بعض المطربات أن يبحثن عن الرزق في مكان آخر فكان جنوب السودان وجهة لكثير منهن.

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المطربة ندى القلعة اعتادت على إحياء الحفلات بجوبا إذ تعتبر مطلباً لكثير من الأسر بالجنوب لمناسباتهم الخاصة غادرت هذه المرة للمشاركة في حفل التوقيع بالأحرف الأولى علي اتفاقية السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية القلعة ابدت سعادتها في وقت سابق للصحيفة باختيارها للغناء في المحفل الوطني الكبير.

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وبساحة الحرية بجوبا وثقت المطربة هدى عربي بالصور مشاركتها ضمن احتفالات السلام بالعاصمة جوبا ونشرت على صفحتها بالفيس بوك احتفالها مع أبناء الجنوب ابان توقيع اتفاق السلام النهائي معبرة عن فرحتها بالمشاركة هي الأخرى.

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مدير أعمال مطربة معروفة كانت ضمن قائمة المطربات اللائي غادرن للجنوب في الفترة الأخيرة كشف عن المبالغ المالية الكبيرة التي تتقاضاها كل مطربة مشيرا إلى أن النقطة بالعملة الأجنبية قائلا (حفلة واحدة في الجنوب تعادل خمس حفلات بالخرطوم ) وواصل مدير أعمال المطربة حديثه للسوداني متحفظا عن ذكر اسمه قائلا : (الفرقة الموسيقية لها نصيب ايضا من النقطة لذا يسعدهم السفر للجنوب حالهم حال المطربات).

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أثارت المغنية المثيرة للجدل عائشة الجبل جدلا كثيفا حول رحلتها الأخيرة للجنوب إذ تداول مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الفيديوهات للحفل الذي بلغ سعر تذكرته خمسة آلاف جنيه وحملت الانباء ان النقطة بلغت 300 ألف جنيه الشيء الذي كان دافعا لكثير من المطربات للمغادرة لإحياء الحفلات بجنوب السودان.

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وفي ذات المكان الذي أقامت فيه عائشة الجبل حفلها احيت المطربتان مكارم بشير وإنصاف فتحي حفلا غنائيا بعاصمة الجنوب جوبا لينضما الى قائمة المطربات اللائي غادرن البلاد في موسم الهجرة للجنوب.