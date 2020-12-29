العمى يهدد نجم فرقة تيراب الكوميديا

الخرطوم: سعيد عباس

يعاني الفنان الكوميدي المعروف ناصر أدروب عضو فرقة تيراب الكوميديا من مضاعفات مرض السكر منذ عامين وأثر ذلك على نظره خلال الشهرين الماضيين.

ونصح الأطباء ادروب بإجراء عملية عاجلة حتى لايفقد بصره بصورة كاملة، وقال ادروب لـ(كوكتيل) انني فضلت السفر الى الهند لإجراء العملية هناك حرصا على نجاحها.

وكشف مقربون من الكوميدي، أنه عجز عن توفير تكاليف العملية، وتجري الأن محاولات لإعانته على السفر الى الهند تقديرا لعطائه الفني الكبير وإسهامه في رسم البسمة في نفوس الجميع علي مدي أكثر من 20 عاما .