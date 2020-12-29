الزبير سعيد : غابت الاصوات النسائية بعد حنان النيل واسرار بابكر

الخرطوم : سعيد عباس

قال الصحفي المعروف والناقد الفني الزبير سعيد لـ(كوكتيل) ان الساحة الغنائية النسائية اضحت خاوية تماما بعد غياب الفنانة حنان النيل واسرار بابكر، مشددا على أنه لم تظهر اصوات تحمل ابعاد جمالية عالية ممزوجة بالتجربة الناضجة والتأهيل الاكاديمي المطلوب والثراء الابداعي الفطري.

وفي حديثه لقناة النيل الازرق قال سعيد ان ثورة ديسمبر عكست بعداً فنياً مميزا لشباب الثورة، جملوا الشوارع والأزقة والساحات بالرسومات الجدارية الرائعة، وهي لم تكن مجرد تعبير إبداعي بل حملت رسائل مباشرة للعقل السياسي الذي عجز عن إستيعاب مطلوبات الثورة.