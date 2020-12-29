تظاهرة كبرى وإحتجاج بإتحاد الفنانين على إيقاف الحفلات والمحاكمات

الخرطوم: سعيد عباس

نظم الفنانون وقفة إحتجاجية ظهر الأمس أمام دار أتحاد المهن الموسيقية بالموردة إحتجاجا علي قرار ولاية الخرطوم بمنع إقامة الحفلات الخاصة الذي ترتب عليه معاقبة عدد كبير من الفنانين بواسطة الشرطة وتعريضهم لغرامات مالية وصلت لأكثر من 100 ألف جنيه للموسيقى وأكثر منها للمطربين ،وحمل الفنانون لافتات تستنكر معاملتهم كمجرمين وإيداعهم الحراسات بعد ان قالوا أن كل دول العالم تحترم فنانيها وتقدر إسهامهم الوطني والأجتماعي والثقافي ولاتزج بهم الي السجون لمجرد أنهم يمارسون نشاطهم الذي هو مصدر رزقهم ،وخاطب الوقفة الأحتجاجية الدكتور عبدالقادر سالم رئيس أتحاد المهن الموسيقية مستنكرا مايتعرض له الفنانون من ذل وأستهداف في زمن الحرية والعدالة وهم الذين ظلوا علي مدى التاريخ الأكثر إسهاما في قضايا الوطن ولهم أدوار لاتحصى وكانوا ينتظرون أن تتغير نظرة الدولة للفنون بعد الثورة ،وقال سالم أن الحياة تسير بصورة طبيعية في كل المجالات فلماذا يترصدون الفنانين في أكل عيشهم ،وقال أنهم مع ضرورة الأحترازات الصحية وفرض التباعد الأجتماعي وقال أن ذلك يمكن أن يحدث في مناسبات الأفراح بطريقة أفضل وأكثر أمانا مما يحدث في الأسواق وفي المواصلات العامة والشوارع ،وجدد سالم رفض أتحاده لما يتعرض له من مطاردات في حفلات تقام في مزارع واسعة من خلال تباعد إجتماعي واضح مستنكرا في الوقت نفسه العقوبات المالية العالية ،وقال أنهم تقدموا بمذكرة عاجلة لوالي الخرطوم يطالبون فيها السماح للفنانين بممارسة نشاطهم لأن ذلك مصدر رزقهم مع حرصهم الأكيد علي اتباع القيود الصحية وإيقاف السلطات عن ملاحقتهم. .

من ناحيته قال الفنان مجذوب أونسة أن مايتعرض له الفنانين أمر مؤسف في وقت كانوا يحلمون فيه بأتساع رقعة الحريات وإحترام عطائهم ودورهم ،وقال الموسيقار يوسف الموصلي أن كل دول العالم التي أوقفت نشاط الفنانين عوضتهم بدعم مالي شهري لكل فنان ،فلماذا لا تعوض الدولة الفنانين بعد أن أوقفت نشاطهم ؟

وأشار الفنان عبدالخالق الدولي أنه تم القبض عليهم أثناء مشاركتهم في حفل زواج بأحدي المزارع الفسيحة وقد حرص أهل المناسبة علي إجلاس المدعويين بتباعد مع الكمامات والمعقمات التي كانت موجودة في كل مكان ،وقال الموسيقي عزام السر أنه بعد القبض عليهم تعرضوا للأهانة من الشرطة حيث أجلسوهم علي أرضية سيارات الشرطة وكأنهم معتادي اجرام وقال أن الموسيقي يتقاضي حوالي ألفي جنيه في الحفل فكيف يتم تغريمه مائة ألف جنيه ،واشار الي أن الدولة العميقة لاتزال موجودة وتمارس غيها تجاه الفنانين .

وحضر الوقفة عدد كبير من المطربين والموسيقيين كان أغلبهم من الشباب وعبروا عن قضيتهم بصورة حضارية ،واشادوا بكلمة رئيس الأتحاد عبدالقادر سالم الذي إستنكر مايحدث للفنانين ووعد بتصعيد القضية لأعلي سلطة بالبلاد.