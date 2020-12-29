شيخ الزين يكشف التفاصيل الكاملة لشراء منزل لأسرة الراحل نورين

الخرطوم :رحمة عبدالمنعم

كشف المقرئ المعروف الشيخ الزين محمد أحمد عن تفاصيل المبادرة الخيرة التي انتهت بشراء منزل من أربعة طوابق بضاحية (اللاماب) جنوبي الخرطوم لأسرة الشيخ الراحل نورين محمد صديق، وأضاف “للسوداني ” انه والسيد عاطف عبدالله أطلقا مبادرة (العطاء لأهل الوفاء) باعتبارها صديقين للشيخ الراحل، وأشار إلى أن المبادرة حظيت بترحيب من اطياف الشعب السوداني كافة داخل وخارج البلاد، وقال إن التبرعات تقاطرت من رموز المجتمع السوداني وقد تبرع احد الخيرين بمبلغ 11مليون جنيه رافضاً ذكر اسمه وان رجل المال الأعمال هشام السوباط رئيس نادي الهلال قد تبرع بمبلغ ١٠ مليون جنية ورجل الأعمال عيسى عبدالمنعم بذات المبلغ، مضيفاً ألتبرعات حصدت مبلغاً هائلاً مكنهم من شراء منزل لأسرة الشيخ نورين إلى جانب شقة لابنة الشيخ الراحل مهند الكناني مع تكفلهم بسداد قيمة بناء منزل الراحل عبدالله عوض الكريم مع جهة أخرى و شراء سيارة للشيخ بن عمر الناجي من الحادث بعد المساهمة في علاجه.

وشكر الشيخ الزين الشعب السوداني على استجابته السريعة لنداء المبادرة، واكد انه يدلل مرة بعد أخرى ولائه وحبه للقرآن وأهله.