(الأمة القومي): البلاد في مفترق طرق

أم درمان : علاء محمد أحمد

قال رئيس حزب الأمة القومي المكلف، فضل الله برمة ناصر، أن البلاد في مفترق طرق، مؤكداً أن الحزب مدرك لكل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية وعلى إلمام بالاسباب التي ادت الى تدهور الأوضاع المعيشية.

وأقر برمة في مؤتمر صحفي بدار الحزب بأم درمان امس، بصعوبة ملء فراغ رئيس حزب الأمة الراحل الإمام الصادق المهدي ودعا لعمل جماعي يتجاوز به الحزب المرحلة الراهنة .

في السياق قال رئيس المكتب السياسي د. محمد المهدي حسن إن مؤسسات الحزب قررت قيام المؤتمر العام الثامن للحزب في مدة اقصاها عام، مؤكداً أن الباب سيظل مفتوحاً أمام عودة الذين غادروا الحزب .