نائب رئيس الأركان لـ(السوداني) : لا نقاتل بالوكالة عن أحد

القضارف : وجدان طلحة

قال نائب رئيس هيئة الأركان عمليات الفريق ركن خالد عابدين الشامي إن القوات المسلحة قادرة على حماية اراضيها وشعبها، مشيرا إلى أنها لم ولن تعتدي على احد .

ونفى الفريق الشامي لـ(السوداني) اي مزاعم عن وجود قوات أجنبية تقاتل مع القوات المسلحة في شرق السودان وقال :” لا تقاتل معنا دولة ولا نقاتل بالوكالة عن أحد”.

وأوضح أن القوات المسلحة لم تتعرض لهجوم يوم أمس، وأشار الى أن أي دولة من حقها حشد جيشها في اراضيها وأضاف :” ولكن دور القوات المسلحة أن تدافع عن أرضها”.

في السياق أكد الفريق الشامي، خلال استقبال مبادرة سياج الأمان لدعم القوات المسلحة امس، استرداد جزء كبير من أراضي الفشقة، مشيرا إلى انتزاع العلامات التي توضح الحدود السودانية ،وأشار الى انها علامات معروفة لدى الجميع، معتبراً أن بعض الأسلحة التي استخدمت في المعارك الاخيرة من الجانب الآخر بعضها اسلحة ثقيلة ولا يمكن أن تكون لمليشيات.