الهلال يتعثر بالتعادل الإيجابي أمام السوكرتا في الثواني الأخيرة

فرط الهلال في تحقيق فوز مهم خلال استهلالية مشواره ببطولة الدوري الممتاز، وذلك بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل أمام حي العرب بورتسودان في المباراة التي جرت أحداثها مساء أمس بملعب الهلال في أمدرمان، وتقدم المحترف جيسي لاست للهلال بضربة ثابتة مسجلاً هدف التقدم بطريقة رائعة وفي الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع نجح أسعد دبايوا في إدراك التعادل لصالح حي العرب بورتسودان من علامة الجزاء بعد المخالفة التي ارتكبها الحارس علي أبوعشرين داخل منطقة الجزاء، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة وقدم حي العرب بورتسودان إختبار حقيقي لفريق الهلال.

هذا ومن المنتظر أن يلعب الهلال الجمعة المقبلة أمام الأهلي مروي في الجولة الثانية قبل مواجهة الأشانتي كوتوكو الغاني في إياب الدور الأول لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.