شباب بإحدى القرى في الشمالية يكسبون شكوى ضد قيادي بالنظام السابق

دنقلا: السوداني

قضت محكمة جنايات القولد، ببراءة شباب بقرية شبتوت بحري بمحلية القولد في الولاية الشمالية، الذين اتهموا بحرق مشروع زراعي لمستثمر سوداني أقامه بحجة استثمار أجنبي على أرض تابعة للقرية.

وقال المتحدث الإعلامي باسم قرية شبتوت بحري المستشار عبد النبي يوسف شاهين لـ(السوداني)، إن كسب المعركة القانونية يفتح الباب واسعاً أمام أهالي الولاية الشمالية بكل محلياتها لاسترداد إراضيهم من منسوبي النظام السابق.

في وقت اتهم فيه شاهين، لجنة إزالة التمكين في الولاية الشمالية بالتقصير والتباطؤ في حسم ملف مشروع غرب شبتوت الزراعي.