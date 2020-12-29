صرف النظر عن الطائرة الخاصة بسبب المال المريخ يستغل الخطوط المصرية في رحلة ” انيمبا”

الخرطوم : السوداني

حصلت (السوداني) على التفاصيل الكاملة الخاصة برحلة المريخ المرتقبة الى نيجيريا استعداداً لمقابلة انيمبا في اياب الدور الاول من البطولة الافريقية.

وفشل مجلس المريخ في أكمال اجراءات السفر بطائرة خاصة وذلك بسبب التكلفة المالية العالية التي تجاوزت مبلغ وقدره 90 الف دولار.

وبحسب مصدر موثوق فان مفاوضات رئيس المريخ سوداكال مع بعض شركات الطيران فشلت وذلك نظرا لان الاخيرة تمسكت بمبلغ وقدره 85 الف دولار لتوفير طائرة خاصة تقل البعثة ذهابا وايابا وهو ما ادى الى فشل الاتفاق.

ولجا المريخ فور الفشل في توفير طائرة خاصة الى اكمال اجراءات السفر عبر طائرة الخطوط المصرية التي ستغادر في الاول من يناير القادم وسيتراس البعثة عضو المجلس احمد مختار.

وتضم البعثة مدرب الفريق غوميز بجانب 25 لاعبا بالاضافة الى الجهازين الفني والاداري بقيادة مدير الكرة انس نصر الدين وسليمان بشير ومدير العلاقات العامة بمكتب سوداكال ” جدو”

وسيرافق البعثة الكابتن محمد عبد الله مازدا فيما تم ابعاد ايمن عدار عنها.

وستبدأ رحلة العودة عقب نهاية المباراة حيث ينتظر ان يصل المريخ الى الخرطوم في السابع من يناير المقبل.