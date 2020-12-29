غوميز مستاء من الظهور أمام هلال كادوقلي

علمت (السوداني) ان مدرب المريخ الفرنسي غوميز مستاء من ظهور الفريق الاخير امام هلال كادوقلي في اولى مواجهات الدوري الممتاز، وانتهت المباراة التي جمعت الاحمر امام اسود الجبال بالتعادل السلبي بين الفريقين وابدي المدرب الفرنسي عدم رضائه عن اداء اللاعبين واكد خلال تصريحات مقتضبة عقب اللقاء ان ما حدث امر غير مقبول ويجب ان يتم تدراكه لافتاً انه لا عذر امام اللاعبين بشان الاداء خاصة وان الفريق مطالب باداء مباراة كل 48 ساعة وبالتالي لابد من الجاهزية الفنية والبدنية العالية حتي يظهر الفريق بشكل مقبول داخل الملعب.