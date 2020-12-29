تشييع جثمان بهاء نوري الذي قُتل تحت التعذيب

الخرطوم: السوداني

شيّع الآلاف اليوم الثلاثاء جثمان بهاء الدين نوري، الذي لقي حتفه تحت التعذيب داخل مركز احتجاز تابع لقوات الدعم السريع، وتحرك الموكب من أم درمان إلى منطقة شمبات بالخرطوم بحري التي يُوجد فيها مقر الاحتجاز الذي قُتل فيه، ومن ثم واصلت التشييع إلى منطقة الكلاكلة جنوب الخرطوم.

وطالب المجلس المركزي للحرية والتغيير بحظر اعتقال المدنيين من قبل قوات الدعم السريع.

وأكد على أن عملية أي اعتقال تعتبر من صميم مهام الشرطة وواجباً أصيلاً للأمن الداخلي لا يجوز ممارسته بواسطة الدعم السريع.

ودعا المجلس المركزي، النيابة العامة بتفتيش جميع مقار قوات الدعم السريع في كل أنحاء السودان، وإغلاق كل مراكز الاحتجاز التابعة له.