قال ان الرجل يملك خبرات في الاحتراف والتسويق بشة: الهلال سيحصد ثمار تعيين تركي الشيخ رئيسا شرفياً

رحب المحلل الفني لنادي الهلال الكابتن محمد احمد بشير (بشة) بخطوة تعيين المستشار السعودي تركي ال الشيخ رئيسا شرفيا لنادي الهلال، وكتب قائد الهلال السابق على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ما يلي ” نتحدث دائما عن ضرورة الاحتراف وإحداث نقلة في الكرة السودانية تدفع بها الى الامام وبالأخص على صعيد الاندية ومن هذا الباب والجزيئة ارحب بخطوة مجلس إدارة نادي الهلال الخاصة بتعيين المستشار تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا للنادي وهو غني عن التعريف ومن الشخصيات التي تملك قدرات وخبرات وتجارب ثرة في المجال الرياضي استفادت منها الكثير من الاندية ابرزها النادي الاهلي المصري الى جانب نادي الميريا الاسباني الذي يحصد الآن ثمار الاهتمام والدعم والتطوير الكبير الذي حدث في النادي من قبل المستشار تركي آل الشيخ .. فرصة كبيرة للكرة السودانية عامة والهلال العظيم للاستفادة من المستشار تركي آل الشيخ والذي للعلم لا يملك قدرات مالية وحسب بل ان الفائدة يمكن ان تكون اكبر حالما وجد المستشار السعودي الفرصة الكاملة في تطبيق أفكاره وبرامجه وخططه على أرض الواقع خاصة تلك المتعلقة بالاحتراف والتسويق الرياضي وتأسيس البنية التحتية السليمة سواء في المنشآت أو اللاعبين فهذا ما نحتاجه للتقدم الى الامام .. شكراً ادارة الهلال على هذه الأفكار ودعم ومساندة للمستشار تركي آل الشيخ في مهمته الجديدة.”