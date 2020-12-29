البدوي يرد على اتهامات نائب رئيس منظومة الصناعات الدفاعية

الخرطوم: السوداني

أوضح وزير المالية السابق، إبراهيم البدوي، أن دعم منظومة الصناعات الدفاعية تم التوافق عليه بين المنظومة وممثلين لوزارة المالية وقوى التغيير، مؤكداً أنه لم يناقش مع البنك الدولي.

وانتقد البدوي في بيان له اليوم الثلاثاء، تصريحات نائب مدير المنظومة التي اتهمها فيها باختراع دعم المنظومة للموازنة بـ(2) مليار دولار، وتابع: “لم أكن اتوقع من نائب رئيس المنظومة ان يأتي بمثل هذه الزعم الباطل”، وتساءل لما يأتي التصريح بعد مغادرته للوزارة منذ أمد بعيد.

وقال البدوي ان هناك اجتماعات ناقشت نوعية الدعم الذي يأتي عن طريق حصائل الصادر وليس ارباح الأصول، مشيراً الى تخفيض الدعم بصورة جذرية وبالتوافق مع ممثلي المنظومة وتم إبلاغ المفاوضين من الصندوق بأن الموازنة المعدلة لا تفترض ان المنظومة تستطيع توفير الدعم في ظل جائحة كورونا.

وأضاف: أود ان انصح بعدم القاء مثل التصريحات لانها في واقع الامر تسيئ للمنظومة.