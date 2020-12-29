مجمع الفقه الإسلامي يُحرِّم تدريس مادة التاريخ للصف السادس

الخرطوم: رحمة عبد المنعم

أفتى مجمع الفقه الإسلامي بحُرمة تدريس مادة التاريخ للصف السادس أساس رسمياً بصورته الحالية، وأصدر بياناً أوضح فيه ما استندت إليه الفتوى، واعتبر المجمع أنّ الكتاب حَوَى إساءة للذات الإلهية، وصفها بـ(القبيحة) وتصويرها مُجسّدة للتلاميذ، إضافةً لإساءاته للإسلام وتصويره (دين إرهاب) وتشويه الثقافة السودانية التقليدية.

وقال البيان الممهور بتوقيعي الأمين العام د. عادل حسن حمزة ورئيس دائرة الفتوى د. أحمد النعمة، إنّ الكتاب مجّد الثقافة الغربية بصورة تجعلها ثقافة العلم والحضارة واختصار الفتوحات الإسلامية للممالك والحضارات باختصارات مُخلّة، وتناولت الفتوى أخطاءً تاريخية فادحة وحقائق مغلوطة وأخطاءً إملائية.

وأشارت الفتوى إلى أن بالكتاب مُقارنات بين الأديان والأعراق والثقافات والقبائل بما يُكرِّس للعُنصرية، كما أنّه يحوي رسائل ومضامين خادشة للحياء.

وفي ختام البيان، تبرّأ المُجمع من ما ورد في الكتاب، وقال إن ديباجة الكتاب جاء فيها أنه تم إعداد المُقرّر بواسطة لجنة من المعلمين والخبراء، مؤكداً أن النسخة المطبوعة من الكتاب غير النسخة التي أعدّتها اللجنة ولم توقِّع على الأصل النهائي.