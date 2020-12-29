تشييع جثمان الشهيد بهاء نوري إلى مثواه الأخير

الخرطوم: السوداني

شيّع الآلاف من الرجال والنساء، جثمان بهاء الدين نوري إلى مثواه الأخير بمقابر الأندلس بالكلاكلة.

وردد المُشيِّعون شعارات، “الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية”، “الشعب يريد قصاص الشهيد”، و”مَن قتل بهاء الدين.. الدعم السريع”، “قتلونا مندسين عرباتهم ق د س”.

وشارك في التشييع القيادي بحزب الأمة القومي صديق الصادق المهدي.

وبدأ الموكب اليوم الثلاثاء، منذ الساعة 12 ظهراً، حيث تحرّك من مشرحة أم درمان وتوجّه إلى مقر الدعم السريع ببحري، مروراً بكوبري المك نمر، ثم شارع المطار، ثم شارع الهوا ثم منزل الفقيد بالكلاكلة.