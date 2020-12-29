تعرّف على أسباب إيقاف مدير مشرحة أم درمان عن العمل وإحالته للتحقيق

الخرطوم: السوداني

أوصت هيئة الطب العدلي بولاية الخرطوم، بإيقاف مدير مشرحة أم درمان د. جمال يوسف، عن العمل وتحويله إلى لجنة تحقيق.

وقامت وزارة الصحة بولاية الخرطوم بتشكيل لجنة تحقيق للدكتور جمال حول قضية الراحل بهاء الدين نوري، مُكوّنة برئاسة مدير الرعاية الصحية بالوزارة، ومدير الإدارة القانونية، ومدير الموارد البشرية، ونائب مدير الهيئة.

وجاء قرار إيقاف د. جمال عن العمل، بناءً على تقرير إعادة تشريح الراحل بهاء الدين نوري، الذي أظهر وجود كدمات تحت فروة الرأس؛ لم يثبتها التقرير الأول؛ الذي أعدّه د. جمال. كما أثبت التقرير وجود تكدمات في جانبي الصدر لم يثبتها تقرير د. جمال، كما أن ظفر الأصبع الكبير للقدم اليسرى متكدم القاعدة؛ ومنزوع من مكانه الطبيعي.

وعزا تقرير اللجنة – التي طالبت النيابة العامة بتشكيلها بحسب مُطالبة أهل الراحل – سبب الوفاة إلى انزفة المخ التي نسبت إلى الإصابة بجسم صلب راض، وليست مرضية كما جاء في تقرير د. جمال.