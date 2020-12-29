القرّاي: الجهة التي تُجيز المناهج المركز القومي للمناهج وليس مجمع الفقه

الخرطوم: السوداني

قال مدير المركز القومي للمناهج عمر القرّاي، إنّ الانتقادات في وسائل التواصُل الاجتماعي وبعض المساجد لكتاب تاريخ الصف السادس حملة جائرة وغير نزيهة وغير شريفة الخصومة.

وأوضح القرّاي في منبر “سونا” اليوم الثلاثاء، أن الصورة المذكورة للفنان مايكل انجلو لم تكن معروفة وغير مشروحة، وإنما جاءت لنماذج للوحات فنية عديدة، وذكر أن الصورة لم تظهر لأول مرة في السودان، وإنما كانت تُدرس حتى في منهج الفنون بالجامعة الإسلامية، ولم ينتقدها أحدٌ .

وشن القرّاي، هجوماً عنيفاً على مجمع الفقه الإسلامي التابع لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الذي أصدر بياناً أفتى فيه بحرمة تدريس كتاب التاريخ للصف السادس، وقال إن الكتاب المذكور يشتمل على مضامين خاطئة في العقيدة، وذكر القرّاي أن مجمع الفقه ادّعى أنه خاطب وزارة التربية والتعليم بمُلاحظات حول كتاب التربية الإسلامية للصف الأول، ولكن الوزارة لم تصحِّح إلا 30 في المئة من تلك المُلاحظات.

في وقتٍ، رفض فيه أن يكون مجمع الفقه هو الجهة التي تُجيز المناهج، وقال إن الجهة الوحيدة التي تُجيز المناهج هي المركز القومي للمناهج وليس مجمع الفقه .