الدقير: ما يجري الآن من تكالُب على تقسيم السُّلطة والثروة من الأطراف السياسية أمرٌ مُخزٍ للغاية

الخرطوم: السوداني

قال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، إن قيادة البلاد تعوزها الرؤية الاستراتيجية الشاملة وإنه لا توجد رؤية واضحة الآن.

وكشف الدقير لدى حديثه لبرنامج “اتجاهات الأحداث”، الذي بثته إذاعة بلادي اليوم، كشف عن أن هنالك تشرذماً ضرب قوى الثورة نظراً للخلافات التي تصاعدت مؤخراً داخل قوى الحرية والتغيير، وقال رئيس المؤتمر السوداني إن معادلة المشاركة بين المكونين العسكري والمدني مضطربة الآن، وإن الحكومة الحالية تعاني من ضعف، وأوضح أن البلاد تعاني الآن على كافة الأصعدة خاصة في الملف الاقتصادي نتيجة لسوء الإدارة، وقال إن ما يجري الآن من تكالب على تقسيم السلطة والثروة من الأطراف السياسية أمرٌ مخزٍ للغاية وكان الأجدر بهم الاتجاه نحو صياغة البرنامج الوطني ووضع منهج إدارة لبناء الدولة.