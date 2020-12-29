الموت يغيب رجل القانون والأدب أسعد العباسي

الخرطوم: رحمة عبد المنعم

غيب الموت بمستشفى سوبا الجامعي بالخرطوم، القانوني والأديب “اسعد الطيب العباسي” متأثراً بإصابته بكورونا.

ولد اسعد بولاية الجزيرة قرية أم مرحي، في العام 1958م وتلقى تعليمه الأولي بها، والتحق بجامعة القاهرة فرع الخرطوم لدراسة القانون وتخرج في كلية الحقوق 1983م، عمل بالمحاماة لفترة وبعدها انتقل للقاهرة وعمل بمكتب الدراسات التابع لاتحاد المحامين العرب، ثم انتقل للعمل في إمارة دبي مستشاراً قانونياً ليعود للسودان ويواصل العمل في مجاله القانوني.

يعد الراحل اسعد العباسي من الباحثين في الأدب الشعبي، وقد صدر له كتاب “شذور متفرقة حول الأدب”، وله إسهامات في القصة القصيرة، حيث كان يكتب الكثير من القصص في زاويته “بين الأدب والقضاء” بصحيفة حكايات.

عمل اسعد العباسي كاتباً بالعديد من الصحف وبدأ بصحيفة السياسة وتنقل بعدها للعمل بصحف (ألوان _السوداني وحكايات) إلى أن أصبح رئيساً لتحرير موقع “ديساب” الإلكتروني.