تربية الخرطوم توقف منح الإجازة بدون راتب للمعلمين

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم عن إيقاف الإجازة بدون راتب خلال هذه الفترة ، ودعت الوزارة كافة المعلمين الذين منحوا إجازة خلال الفترة السابقة التقيد بالفترة الزمنية الممنوحة المحددة بعام واحد.

وأكد مدير إدارة العامة للتعليم الثانوي بالولاية الأستاذ بابكر بخيت محمد فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الادارة لديها نحو (128) ملف من الذين منحوا إجازات بدون مرتب ودعا كافة المعلمين الذين انقضت إجازتهم بالمباشرة لوحداتهم.

وأضاف إن الادارة تجري مراجعات في هذه الملفات، وفي حال عدم الالتزام بالمباشرة في الوقت المحدد بانتهاء الإجازة فإن الإدارة ستتخذ الإجراءات اللائحية اللازمة.