القبض على طبيب يبيع ويُروِّج حبوب إجهاض

الخرطوم: السوداني

تمكّنت شُعبة الميدان بالمجلس القومي للأدوية والسموم وإدارة حماية المستهلك من القبض على طبيب يدعى (ب. ع. ب) سوداني، يعمل اختصاصي ثاني تخدير بجمعية زارعي الكلى وضبط بحوزته على (88) شريط ميزو بريستول والتي تساعد في عملية الإجهاض.

كما تم القبض على المدعو (ه. آ. إ) تحت المادة (31 ق ج) سوداني 30 سنة أعمال حرة.

وكشف د. ياسر ميرغني القيادي بجمعية حماية المستهلك، عن فتح بلاغ تحت المواد (21) من القانون الجنائي و(15/16/18) من قانون الصيدلة والسموم، وأشار ياسر ميرغني لـ(السوداني) إلى أن المعروضات تُقدّر قيمتها بمبلغ (880) ألف جنيه، حيث تُباع الحبة الواحدة بمبلغ (1000) جنيه.