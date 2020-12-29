جلسة طارئة لمجلس الأمن و الدفاع بشأن الأوضاع الأمنية بالبلاد

الخرطوم: السوداني

عقد مجلس الأمن والدفاع بالقصر الجمهوري مساء اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي حيث ناقش تطورات الأوضاع على الحدود الشرقية.

وثمن المجلس عالياََ الجهد المقدر الذي قامت به القوات المسلحة في منطقة الفشقة السودانية دفاعاََ عن الأراضي وتأميناََ للحدود.

وقال الفريق ركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع، في تصريح صحفي، أن المجلس أكد اهتمامه بأزمة تدفق اللآجئين الإثيوبيين وموجات اللجوء المستمرة حيث وجه الجهات المختصة بتقديم الرعاية اللازمة لهم بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي.

وأوضح وزير الدفاع أن المجلس أعرب عن أسفه البالغ للإحتكاكات التي حدثت مؤخراََ بين بعض منسوبي الأجهزة الأمنية ومواطنين نتج عنها إزهاق لأرواح غالية علي الوطن.

وابان أن المجلس إتخذ عدة قرارات كفيلة بحسم التفلتات الفردية، ووجه الأجهزة الشرطية والعدلية بإتخاذ مايلزم نحو إستكمال عمليات التقصي وإحقاق الحق.

وفي ذات السياق أوضح وزير الدفاع أن المجلس ناقش إستقبال قوات الترتيبات الأمنية وإنفاذ متطلبات إتفاق السلام، كما ناقش أيضا مسألة خروج بعثة اليوناميد وبداية الخطة الوطنية لحماية المدنيين وبسط الأمن وتعزيز الاستقرار.

ووجه مجلس الأمن والدفاع الشكر لكل الفئات الشعبية والرسمية لإلتفافهم حول قضايا الوطن ومساندتهم للقوات المسلحة في آداء مهامها ودعمهم الكامل لوحدة الجبهة الداخلية.

وترحم المجلس علي أرواح شهداء الوطن الذين مهروا أرواحهم فداء وتضحية في سبيل الزود عن كرامة البلاد وصون أراضيها وحفظ سيادتها وتمني المجلس عاجل الشفاء للجرحى والمصابين.