التوكيلات الملاحية تستبعد استخدام الموانئ المصرية

الخرطوم :الطيب علي

استبعدت مصادر ملاحية لـ (السوداني) لجوء المصدرين والمستوردين إلى الموانئ المصرية لعمليات الصادر والوارد نسبة لارتفاع تكلفة عمليات النقل مؤكدة تحسن العمل في الموانئ السودانية حالياً بعكس ما كان خلال الفترة الماضية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الغرفة الملاحية معتصم عز الدين لـ السوداني عدم تلقيهم أي مخاطبات رسمية من الجهات الحكومية حول الأمر مشيراً إلى أن التحول إلى الموانئ المصرية غير موضوعي لافتاً إلى أن تلك الخطوة في حال كانت حقيقية ستنعكس بآثار كارثية على الاقتصاد وعلى كافة العاملين والموظفين وكل من يستفيد من الدورة الاقتصادية للميناء وتابع نحن في انتظار الرد من وزارة النقل حول الأمر.

وقال إن الأداء في الميناء حالياً يشهد تحسنا ملحوظا اعتبارا من الشهر الماضي بالرغم من انه أقل من رغبة شركات الملاحة.

وحمّل المدير العام لهيئة الموانئ البحرية، كابتن أونور محمد آدم سلطان في وقت سابق من هذا الشهر، الموردين والمصدرين مسؤولية بطء الأداء التشغيلي في الموانئ وتأخر إجراءات دخول وخروج البواخر من وإلى الميناء وكشف أونور عن وجود (1200) حاوية بميناء بورتسودان تنتظر السحب من قبل الموردين، موضحاً أن الميناء ليس من أسباب تأخرها،

وأكد أن جميع موانئ السودان تعمل بكفاءة عالية محملاً أصحاب الحاويات مسؤولية البطء الإجرائي في دورة التشغيل بالموانئ وطالبهم بتخليص حاوياتهم،