تجمع البصات السفرية: تشكيل لجنة جديدة للنقل وراءه أجندة خفية

الخرطوم : عبيــر جعفر

أكد رئيس تجمع أصحاب البصات السفرية بالسودان معمر عبدالحميد في تصريح لـ(السوداني) أن تشكيل لجنة جديدة لتسيير القطاع دون إخطار اللجنة السابقة وراءه أجندة خفية ويحدث بلبلة

وأشار عبدالحميد لرفض أصحاب البصات للجنة الجديدة وقاموا بالدفع بمذكرة لجهات الاختصاص ، واوضح بأن الإجراء تم من قبل لجنة التمكين ولا يشبة الثورة ويتسبب في إرباك قطاع النقل ويؤدي لخروج الشركات بصورة يومية من العمل سبب ارتفاع تكلفة التشغيل، مشيراً لنشاط حركة السفر للولايات في هذا التوقيت سنوياً خاصة لولاية بورتسودان، مبيناً تراجع حركة السفر بنسبة(80%) .