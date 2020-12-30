غرفة النقل العام: الزيادة المتكررة في الوقود عرقلت صدور التعرفة

الخرطوم : عبيــر جعفر

نفى رئيس غرفة النقل السابق حسين أبو ريم في حديث لـ(السوداني)أي اتجاه لزيادة تعرفة المواصلات غير المطبقة حاليا ، مشيرا لتوقف معظم المركبات عن العمل بسبب زيادة الوقود والبعض الاخر يعمل على تجزئة الخطوط لتغطية تكلفة مدخلات التشغيل ، لافتا لاسهام ندرة الوقود في تفاقم ازمة المواصلات ، مبينا ان اسعار الحافلات (100) جنيه والهايسات والقريسات (150) جنيها اما البصات (50) جنيها .

واشار رئيس غرفة النقل بولاية الخرطوم الشاذلي الضواها لنقاش بين حكومة الولاية وادارة النقل والبترول بالمحليات والنقل العام حول مشكلة التعرفة وتم رفع مذكرة منذ شهرين للوالي حول مقترح التعرفة الجديدة وتقدر حسب تكلفة التشغيل بالكيلومترات ، مشيرا الى ان الربكة الحالية بسبب الوقود وعجز الدولة في توفيره اضافة الى زيادة سعر الوقود عشرات المرات تسبب في عدم صدور التعرفة

وتوقع الضواها ان تكون تعرفة المواصلات اقل من الحالية اذا تم توفير الوقود ، مضيفا تراجع عدد العاملين بالمحطات والموظفين لنسبة (50%) ،

وطالب الشاذلي وزارة الطاقة بإجراء دراسة أولا قبل اصدار قرار بزيادة الوقود لأن المواطن هو من يتحمل العبء ، واوضح بان هنالك جهات مستفيدة من ربكه الوقود والغاز كذلك مستشهدا بوجود الغاز في السوق الاسود باسعار قياسية ، وقال ان هنالك اتجاه لعمل كتيب لمراقبة المركبات عند التزود بالوقود وعدد الرحلات وربما يتم حرمان المتلاعبين من الحصص ، مضيفا ان عدم وفرة الوقود سينعكس على استمرار فوضى التعرفة الحالية .