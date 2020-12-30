تنتج (54) مليون لتر من الالبان إنشاء جمعية للألبان والانتاج الحيواني ببربر

الخرطوم : رحاب فريني

كشف عضو جمعية بربر للالبان والإنتاج الحيواني عمر كمتور عن إنشاء جمعية انتاجية بمنطقة بربر للالبان والإنتاج الحيواني والزراعي بإنتاج عدد 54 مليون لتر من الالبان في المرحلة الاولى، مبينا ان أعضاء الجمعية فاقوا 15 الف عضو، موضحا أن أهداف الجمعية استثمارية انتاجية تهتم بتربية العجول بغرض الذبيح والصادر،

وقال كمتور لـ ( السوداني ) ان جمعية بربر تضم كافة ابناء المحلية بالداخل والخارج، مؤكدا استجلابهم لاحدث تقانات المحالب الاتوماتيكية وتعبئة للانتاج، كاشفا عن إستهداف الجمعية بجانب انتاج الالبان زراعة مساحة 150 الف فدان اعلاف وخضر وفاكهة وبعض محصولات الصادر التي لها سوق عالمي بالتركيز علي التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية، إضافة لقيامها بعمليات التخزين بمخازن مبردة لتجميد خضروات الصادر والتركيز على الصناعات التحويلية كصناعات مدابغ للجلود والمنتجات الجلدية بالتعاقد مع الماركات العالمية بوضع علامات تلك الشركات لتحقق اعلى جودة لتنال حظها في الأسواق العالمية، وذلك بإنشاء منطقة صناعية كبرى للصناعات التحويلية بأحدث الطرق.

وأبان ان تنفيذ هذا المشروع سوف يتم عبر(5) مراحل، المرحلة الاولى إنتاج الالبان وزراعة الصلصة والمربات خلال العام القادم 2021م، كاشفا عن اتصالاتهم باكبر شركات التمويل العالمية لتمويل المشروع إضافة الى أسهم ابناء بربر، واضاف: نريد الاستفادة من سياسات الدولة في الانفتاح على العالم، ، مؤكدا ان المشروع يركز علي المسئولية المجتمعية بتنمية انسان المنطقة بالتدريب واستهداف عمالة بالتركيز علي الخريجين من البياطرة والإنتاج الحيواني بالإضافة إلي تنمية الريف.