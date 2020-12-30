مصدرو الذهب يطالبون بحل مشكلة الحصائل

الخرطوم :الطيب علي

اكدت شعبة مصدرو الذهب استمرار العزوف عن شراء حصائل صادر الذهب رغم حاجة البلاد للنقد الأجنبي للاستيراد خاصة للسلع الضرورية كالوقود والقمح والدواء.

وتوقعت الشعبة أن تسهم حصائل صادر للذهب بنحو 50٪فى توفير السلع الضرورية حال وجود رؤية واضحة لصادره منوهة لانخفاض سعر الدرهم لحصيلة صادر الذهب من 74الي 66جنيها حالياً وأضافت بالرغم من ذلك لاتزال حالة الإحجام عن شراء حصائل صادر مستمرة دون وجود تفسير لتلك الخطوة. وقال الأمين العام لشعبة مصدري الذهب عبد المولى القدال لـ السوداني ان شراء حصائل الذهب شبه متوقف لفترة تصل قرابة الشهر بالرغم من رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وحالة الانفتاح الحالية مشيرا لتسليم مذكرة لمجلس الوزراء بخصوص صادر الذهب الا انه لا توجد استجابة حتى الآن مؤكدا أهمية وضع رؤية واضحة خاصة وأن البلاد مقبلة على موازنة العام 2021م مايتطلب الاستفادة من حصائل صادر الذهب مشددا على ضرورة فتح الصادر الحر عن طريق الدفع المقدم لكافة شركات القطاع الخاص وخروج كافة القطاع الحكومي عن عمليات الصادر خاصة وأن هناك توقعات بدخول شركات خارجية للاستثمار في قطاع الذهب بعد إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب,

ونوه المصدر محمد علي لإمكانية تحقيق عوائد لاتقل عن 150 مليون دولار شهرياً من صادر الذهب حال وجود رؤية من قبل الدولة للقطاع خاصة وأن السودان يعاني من شح موارد النقد الأجنبي إلى جانب تهريب حصائل الصادرات متوقعا أن تؤدي تلك المبالغ إلى معالجة أزمات شح الوقود والخبز والدواء مردفا حصائل صادر الذهب ستدخل إلى السودان فى ظرف 72ساعة فقط حال توفير البيئة اللازمة داعيا لوضع سياسات واضحة بعد خروج السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية وتابع على مجلس الوزراء ووزارة المالية وبنك السودان المركزي وكافة الجهات المعنية الاستفادة من الفرصة التاريخية بإزالة إسم السودان من قائمة الإرهاب مشددا على أهمية وضع الخطط والقوانين لجذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات خاصة لقطاع التعدين.

وقال إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الاستثمارات في قطاع الذهب بدخول الشركات الأمريكية والأوروبية خاصة وأن الذهب هو الملاذ الآمن للاستثمار لاسيما فى ظل جائحة كورونا.

وطالبت شعبة مصدري الذهب مؤخرا باجتماع عاجل مع رئيس مجلس الوزراء لبحث مشكلات صادر الذهب والإحجام عن شراء الحصائل.

وتشهد المصارف السودانية حالة من العزوف عن شراء حصائل صادر الذهب. وأعلن نائب رئيس المجلس السيادي، رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية محمد حمدان دقلو حميدتي منتصف يونيو الماضي بدء تصدير الذهب عبر مطار الخرطوم بعد الاتفاق على منشور وضوابط محددة ووجه بإدخال أي عائد صادر لخزينة بنك السودان المركزي للمساعدة فى خفض سعر الصرف