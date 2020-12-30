الناير يحمل الحكومة مسؤولية تراجع الصادر

الحرطوم: السوداني

شهدت البلاد في الآونة الأخيرة تراجعاً كبيراً للصادرات وهبوطاً حاداً في قيمتها نتيجة لتدني الاوضاع الاقتصادية.

وأشار مراقبون إلى أن تكدس البواخر بميناء بورتسودان كانت سببا رئيسيا في تراجع الصادر السوداني لبطء إجراءات المتابعة في الشحن والتفريغ مما يعد إخفاقاً لوزارة التجارة في التعامل مع الوارد والصادر، مطالبين رئيس الوزراء الاهتمام بتنمية الموارد الداخلية التي تجلب العملة الحرة وعدم انتظار الشركات الأجنبية والدعم الخارجي.

وعزا الخبير الاقتصادي د.محمد الناير تراجع الصادر السوداني إلى أسباب عديدة منها ضعف الإنتاج والإنتاجية وسوء إدارة ملف الصادر بالبلاد، وأشار إلى إرجاع أكثر من (40) باخرة من صادر الماشية من المملكة العربية السعودية بسبب ضعف المناعة. واتهم الناير الجهاز التنفيذي بالدولة بالقصور الإداري، وقال إن ملف الصادر لم يجد الاهتمام ولم يتم إدارته بالصورة السليمة.