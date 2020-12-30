الهلال مقبل على نقلة نوعية تركي الشيخ .. مهمة جديدة في مقرن النيلين

الخرطوم : السوداني

توالت ردود الأفعال المرحبة بالخطوة التي اتخذها رئيس الهيئة العامة للترفية السعودية المستشار تركي آل الشيخ والمتعلقة بقبوله خطاب تعيينه رئيسا شرفيا لنادي الهلال. وبحسب التفاصيل الجديدة التي حصلت عليها (السوداني) فإن المستشار تركي آل الشيخ، صاحب التجارب الثرة في العمل الرياضية بعدد من الأندية أبرزها النادي الأهلي المصري على الصعيد الإفريقي إلى جانب تجربته التي مازالت مستمرة مع نادي الميريا الإسباني الذي يملكه المستشار ذائع الصيت، ينوي القيام بالكثير من الأعمال خلال مهمته الجديدة مع نادي الهلال السوداني خلال الفترة القادمة. ووفقاً لما تحصلت عليه (السوداني) فإن المستشار تركي آل الشيخ ينوي القيام بطفرة كبيرة على صعيد تطوير الاحتراف بالكرة السودانية عموما ونادي الهلال على وجه الخصوص حيث ينتظر أن تشهد الفترة القادمة الكثير من المفاجآت السعيدة لأنصار الهلال حالما وجدت البرامج والأفكار المطروحة من قبل المستشار تركي آل الشيخ الدعم اللازم من اتحاد الكرة. يشار إلى أن قرار الاتحاد السوداني لكرة القدم المتعلق بتحديد عدد معين من المحترفين الأجانب من شأنه أن يقف أمام أي محاولات لتحقيق قفزة نوعية في ملف اللاعبين الأجانب بنادي الهلال خلال الفترة القادمة وهو الأمر الذي ينتظر أن يناقشه المستشار تركي ال الشيخ مع المسؤولين في نادي الهلال بالإضافة إلى المسؤولين بالاتحاد السوداني لكرة القدم وذلك بغية الوصول لتفاهمات من شأنها أن تؤدي لقرارات إيجابية تسهم في تطوير الكرة السودانية وبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. يذكر أن المستشار تركي ال الشيخ، رغما عن تعيينه رئيسا شرفيا لنادي الهلال، الا ان الاخير يعتبر من الشخصيات التي أسهمت في تطور الكرة في عدد من البلدان من بينها جمهورية مصر العربية حيث يحفظ له كثيرون المساهمات المتعددة التي قدمها للنادي الاهلي المصري الى جانب الاندية الاخرى وكذلك الاتحاد المصري لكرة القدم خلال وقت سابق وهو الأمر الذي من شأنه ان يشجع المسؤولين باتحاد الكرة السوداني على الاستفادة من قدرات وخبرات الرجل بغية تحقيق مكاسب نوعية كبيرة وبالأخص على صعيد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بالإضافة إلى المنتخبات السنية ( البراعم والناشئين والشباب) يذكر ان الرئيس الشرفي لنادي الهلال المستشار تركي آل الشيخ أكد خلال أول حديث له الاهتمام الكبير خلال الفترة القادمة بتطوير الأجهزة الفنية والإدارية والكادر البشري بنادي الهلال والعمل على القيام بطفرة في منشآت النادي المختلفة الى جانب الاهتمام بالاحتراف وبفريق الكرة الأول وذلك من خلال السعي لعمل تعاقدات نوعية تقدم الإضافة المطلوبة مع التأكيد على ان كل ذلك سيكون تحت مظلة ورعاية مجلس إدارة نادي الهلال.