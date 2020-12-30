الهلال يؤدي المران الرئيسي اليوم

الخرطوم : السوداني

يؤدي فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال مساء اليوم الحصة التدريبية الرئيسية إستعداداً لمواجهة فريق الاهلي مروي مساء بعد غدٍ الجمعة في الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز، ومن المنتظر أن يعمل الجهاز الفني على تنويع التدريبات خلال مران اليوم وتصحيح الاخطاء التي لازمت أداء اللاعبين مواجهة حي العرب بورتسودان أمس الأول، حيث ستخضع العناصر التي شاركت بصورة أساسية لتمارين بدنية تختلف عن المجموعة الأخرى، وسيتعرف المدير الفني الصربي زوران مانولوفيتش مساء اليوم على جاهزية بعض لاعبي الهلال خلال الحصة التدريبية التي سيرسم فيها الجهاز الفني العناوين الأساسية لنزال الاهلي مروي الذي يأتي قبل أيام قليلة من مواجهة الأشانتي كوتوكو الغاني في إياب الدور الأول لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. بينما سيختتم الهلال تدريباته صباح الغد بملعبه في أمدرمان، وسينتظم الفريق الأول عقب المران الرئيسي اليوم في معسكره المقفول بفندق النادي في الجوهرة الزرقاء، تأهبا لنزال ملوك الشمال الذي ينشد فيه الهلال تصحيح المسار قبل صدام الاشانتي الغاني