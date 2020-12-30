مواجهة ملتهبة بين الدفاع والتحدي في إفتتاح مجموعة الخرطوم

بدوري السيدات يستضيف استاد الخرطوم مواجهة ملتهبة في الثالثة من عصر اليوم بين الدفاع والتحدي ضمن الجولة الاولى لمجموعة الخرطوم من دوري كرة القدم السوداني للسيدات في نسخته الثانية موسم 2020-2021. وتعتبر مواجهة الفريقين الثالثة منذ انطلاقة الدوري في موسم 2019-2020، حيث تعادل الفريقان بنتيجة “1-1” في افتتاح الدوري الموسم الماضي قبل ان يحقق الدفاع الفوز بهدف نظيف في الختام ويحقق لقب البطولة. ويراهن فريق الدفاع بطل النسخة الماضية على لاعبات أشهرهم فاطمة قدال وبخيتة الياس اضافة الى هدافة الدوري في الموسم الماضي برصيد 33 هدفا العام بلتون، وفي المقابل يعول التحدي على اللاعبات نضال فضل الله وريان رجب وروان اسماعيل. وتغيب عن المباراة لاعبة فريق التحدي ارجوان عصام بعد تعرضها لاصابة قبل بداية التدريبات الموسم الجديد ويتوقع ان تظهر في مباريات الفريق خلال الجولات المقبلة