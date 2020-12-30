القمة تنقاد للتعادل (5) إنتصارات.. (3) تعادلات في الاسبوع الاول لدورينا

حفلت مباريات الاسبوع الاول من بطولة الدوري الممتاز موسم 2020-2021 بالقوة والإثارة وذلك بعد ان قدمت الاندية مباريات كبيرة بالرغم من البداية المتأخرة للإعداد لعدد كبير من الاندية . وشهد مباريات الاسبوع الاول 5 إنتصارات ونجح الامل عطبرة في تحقيق اكبر إنتصار في الجولة بعد ان اكتسح الشرطة القضارف بثلاثة اهداف مقابل هدف، ودشن هلال بورتسودان عودته للممتاز بإنتصار مستحق على هلال الفاشر بهدفين دون رد، ونجح الاهلي شندي في عبور توتي الوافد الجديد بهدفين مقابل هدف، وتخطى الخرطوم الوطني هلال الابيض بذات النتيجة، وخطف مريخ الفاشر ثلاث نقاط غالية بعد فوزه على حي الوادي نيالا بهدف. وانقادت قمة الكرة السودانية المريخ والهلال لنتيجة التعادل حيث حسم تعادل المريخ سلبا مع هلال كادقلي وتعادل الهلال امام حي العرب بورتسودان بهدف لكل، وانتهت مباراة الاهلي الخرطوم والاهلي مروي بنتيجة التعادل بهدفين لكل. وسجلت الاندية 19 هدفا في الجولة الاولى ، وظهرت البطاقة الحمراء مرة واحدة لمدافع المريخ احمد موسى “تمبش”، واحتسبت ركلتي جزاء الاولى لصالح توتي ضد الاهلي شندي والثانية لصالح حي العرب ضد الهلال، ويتصدر لاعب اهلي الخرطوم عمر المصري قائمة الهدافين برصيد هدفين.