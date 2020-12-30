أكثر من “4” آلاف طفل بالخرطوم خارج نطاق تسجيل المواليد

الخرطوم؛ السوداني

كشفت مسؤول ملف تسجيل المواليد بمجلس رعاية الطفولة بولاية الخرطوم، هناء البيلي، عن وجود أكثر من “4” آلاف طفل بالولاية خارج نطاق تسجيل المواليد بسبب الظروف الاقتصادية للأسر، بالإضافة إلى بُعد مراكز التسجيل من الأحياء السكنية وخصوصاً القاطنين بالمناطق الطرفية وأرياف الولاية، جاء ذلك خلال مخاطبتها صباح اليوم الأربعاء، ورشة عرض نتائج دراسة خارطة الطريق للمنظمات العاملة في مجال تسجيل المواليد التي نظمها مجلس رعاية الطفولة بولاية الخرطوم بالتعاون مع منظمة اليونسيف.

وأقّرت البيلي بوجود بعض التقاطعات والتعقيدات التي تُواجه عمليات تسجيل المواليد، داعية لضرورة تفعيل المادة “5” الفقرة “2” والمادة “24” من العهد الدولي الخاص بحقوق الطفل، والداعية إلى مجانية استخراج شهادة الميلاد للأطفال.