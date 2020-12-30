7 حالات وفاة بكورونا وشفاء 6 خلال 24 ساعة بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

أعلن مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم محجوب تاج السر محجوب، عن 7 حالات وفاة بفيروس كورونا بولاية الخرطوم و6 حالات شفاء و192 حالة إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وقال إن الحالات التراكمية بلغت 5،333 وإجمالي حالات الشفاء 8،298، وأشار الى أن معدل الانتشار بالولاية بلغ 119،8 مقابل كل عشرة آلاف.

وذكر د. محجوب في منبر وكالة السودان للأنباء اليوم، ان الوزارة عملت على توفير فرق استجابة سريعة للتعامل مع حالات الإصابة بجائحة كورونا وتهيئة مراكز استقبال بلاغات والمتابعة على المستوى المنزلي، وتوفير نقاط لأخذ عينات للحالات المشتبه بها، مضيفاً أن توفير مراكز علاجية أولية وثانوية أسهم في شفاء عدد من الحالات، وأكد أن الموجة الثانية للجائحة تفوق الأولى بمعدل انتشار عال.

وأفاد مدير عام الصحة بولاية الخرطوم بأن هناك 53 مستشفىً تتبع للوزارة، منها 23 مستشفىً به خدمة طوارئ وحوادث، مقراً بوجود ضعف في مستوى الخدمة وعدد الكوادر الطبية العاملة وتدن في البنية التحتية للمستشفيات وإشكالات ما قبل المستشفى.

وكشف عن أعمال صيانة قامت بها الوزارة بدعم يقدر ب57 مليون جنيه من الوزارة لدعم التسيير وتحسين أوضاع الكادر الطبي وشراء أجهزة ومعدات لتكملة العملية العلاجية، بجانب أعمال الصيانة وتهيئة البيئة وتعيين الكوادر وتمزيق فاتورة التعاقدات بالتنسيق مع ديوان شؤون الخدمة ووزارة المالية لتكملة العملية العلاجية والنهوض بالخدمة لمستوى أفضل، كما أشار الى دعم هيئة التأمين الصحي بولاية الخرطوم لتقديم خدمة صحة العين وعمليات الشبكية.

وقال محجوب إن نسبة الوفرة تمثل 65% ونسعى لإكمال ال35% عبر صندوق الدواء الدائري، مؤكداً السعي لإنشاء مراكز تشخيصية بالولاية لتقديم خدمة متكاملة، كاشفاً عن وجود 28 إسعافا الآن يعمل لتغطية بلاغات الولاية، فضلا عن أعمال صيانة بورشة دال ل13 عربة إسعاف ليصبح العدد الكلي 41 إسعافا بجانب استيراد عدد منها في المستقبل القريب

وكشف عن تعيين أطباء بلغ عدهم 522 طبيبا عموميا وتعيين 500 لتغطية العجز الموجود في كادر العمال، وشراء أجهزة بقيمة 180 ألف جنيه.