طوى صفحاته بكل مافيها.. 2020عام الأحزان الكبرى (2-2)

الخرطوم: رحمة عبدالمنعم – تفاؤل العامري

عام مضى يحمل بين طياته أعمالاً دونت وصحائف طويت بخيرها وشرها، عام يترجل مسرعاً وآخر تحل علينا طلائعه، عام مليء بالأحزان والأوجاع جاء مختلفاً عن غيره عاش خلاله العالم حالة من الرعب والفزع جراء كوارث حلت ووباء أقلق مضاجع الدول فقدنا من خلاله عدداً من كبار النجوم والمخضرمين الذين أثروا ساحة الإبداع بجميل الأعمال وكانت لهم بصماتهم الخاصة في شتى مجالات العمل الإبداعي.

وتستعرض (السوداني) في السطور التالية ضمن ملف حصاد 2020 أبرز الأسماء التي رحلت في السودان والوطن العربي.

وداعاً ياسر رضا

غيب الموت في أواخر شهر نوفمبر الممثل والمسرحي ياسر رضا متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، قدم ياسر العديد من الأعمال المسرحية والدرامية تمثيلاً وإخراجاً، وعرف عنه تميزه في تقديم الأدوار الدرامية، فقد شارك في مسلسل (أقمار الضواحي) و(نادي المطلقات).. إلخ.

رحيل أشهر مؤلف أغنيات الأطفال في السودان

فجع الوسط الفني برحيل الموسيقي والملحن سليمان زين العابدين، أحد رواد آلة الماندولين في السودان ورافق الراحل الفنان خضر بشير عليه رحمة الله عازفاً لآلة العود كما رافق الفنان النور الجيلاني عازفاً لآلة الماندولين سنين عددا وقدم معه أشهر أغنياته (خواطر فيل).

بدأ سليمان زين العابدين عازفاً لآلة العود والكمان ومن ثمَّ آلة الماندولين التي أخرج منها أعذب الألحان، وكان معظم اهتمامه نحو أغاني الأطفال قام بتأسيس مجموعة (زهرات شمبات) وقدم أغنيات للتلفزيون مثل: (أنت الروعة)، (السحابة)، (يا مطيرة صبي لينا في عينينا)، وأكثر من (500) أغنية للأطفال.



ماكان الفراق منيه ولا فرقة عيونك وعد

رحل حمد الريح عن عمر ناهز الـ80 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد بداية الشهر الجاري مخلفا إرثا غنائيا تتكئ عليه الأجيال رحل حمد الريح (والساقية لسه مدورة) تضخ في شرايين الفن عبير كلماته والحانه يعد الراحل واحداً من الفنانين الذين ساهموا بتطوير الأغنية السودانية وشغل منصب نقيب الفنانين في الفترة الممتدة ما بين عامي 2010 و2012 ومن ابرز اعماله يا ماريا، الرحيل، الصباح الجديد، اسكني يا جرح وغيرها.

عازف (الملحمة) يعزف لحن الوداع

غيب الموت بولاية فيرجينا بولايات المتحدة الأمريكية الموسيقار موسى محمد إبراهيم عن عمر يناهز ال ٧٧ عاماً، ولد موسى في الخرطوم بمدينة الديوم القديمة، وبدأ موسى عمله بموسيقى القوات المسلحة ثم انتقل للعمل بموسيقى الإذاعة، وقام بتلحين أغنية (الملحمة) لمحمد الأمين، ولحن لعثمان مصطفى (ماضي الذكريات) و للبلابل أغنية (ياخاتم المنى).

اهتم موسى بالارتقاء بفن الغناء والموسيقى من خلال ألحانه المتفردة العصية على التقليد.



الموت يغيب الموسيقار عبدالله الكردفاني

غيب الموت بالعاصمة المصرية القاهرة الموسيقار عبدالله الكردفاني بعد صراع طويل مع المرض، ويعد الكردفاني من أشهر العازفين، فقد بدأت رحلته مع الغناء في السبعينيات حينما كان أحد أعضاء مركز شباب بحري، وتحول بعدها ليصح ملحناً وقام بتلحين عدد من الروائع على غرار “ياعمر” و “ابتسامة حبيبي”.. الخ.

لم يتوقف عبدالله عند حد اللحن بل واصل مسيرته الموسيقية واصبح العازف الرئيسي في فرقة الفنان عماد أحمد الطيب، وعرف عنه دعمه للفنانين الشباب ويعتبر من الداعمين الأوائل لتجربة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

عزف الكردفاني على آلتي الكمان والعود مع عدد من كبار الفنانين، حيث عمل مع صلاح بن البادية والكابلي وزيدان إبراهيم، وقد أسس فرقة النورس وله إسهامات كبيرة في مجالي التلحين والموسيقى.

نجوى القاسم.. وفاة المراسلة الحربية

توفيت يوم الخميس الثلني من يناير الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم عن سن ناهز ال ٥٣، عاماً،

وبدأت نجوى مسيرتها الإعلامية في لبنان، وعملت في قناة “المستقبل” 11 عاما، ثم انتقلت إلى قناة العربية في العام 2003،

قدمت نجوى عددا من البرامج السياسية على شاشة العربية منها “حدث اليوم” على قناتى العربية والعربية الحدث، كما غطت أخبار الحروب فى أفغانستان والعراق، وكانت من أبرز الوجوه الإعلامية التي غطت الثورة السودانية.

فازت نجوى قاسم بجائزة أفضل مذيعة فى المهرجان العربي الرابع للإعلام​ فى بيروت، وسميت على موقع قناة العربية بـ”قطعة الكريستال” وسمتها جريدة الرياض السعودية بـ”المراسلة الحربية”

المنتصر بالله.. آن الأوان

غيب الموت الفنان المصري، المنتصر بالله،، عن عمر يناهز الـ 70 عاماً، داخل أحدالمستشفيات بمدينة الإسكندرية بعد صراع مع المرض، تخرج المنتصر في معهد الفنون وكان أول ظهور له مع فرقة ثلاثي الأضواء وقد تألق في تجسيد الأدوار الكوميدية وكانت معظم أعماله محوراً للأحداث.

أعمال المنتصر بالله كثيرة ومتنوعة مابين المسرح والسينما والدراما، ومن أهم أعماله (الشيطانة التي أحبتي)، (الطيب أفندي)، (الفضيحة)،( المعلمة سماح)، (المغنواتي) و (حضرات السادة العيال).

صلاح فايز.. في الركن البعيد الهادي

رحل عن دنيانا في شهر إبريل الشاعر المصري الكبير صلاح فايز عن عمر يناهز ال ٨٦ عاماً، ولد صلاح بمدينة شبرا وتلقى تعليمه الأولى بها ثم التحق بالكلية الحربية، برع صلاح في كتابة الشعر وقدم اول عمل له بعنوان. (بعد بيتنا ببيت كمان) وبعدها إنتاج مئات الأغنيات

أثرى صلاح المكتبة الغنائية العربية بمئات الأغنيات، وتعامل مع عمالقة الغناء المصري، وخلال مشواره الفني قدم فايز نحو 700 أغنية، بينها “وحشتني” لسعاد محمد، و”يوم الخميس وغدارين”، وكتب أغنيات لكبار المطربين المصريين والعرب، أمثال محمد فوزي وعبدالحليم حافظ وشادية وصباح.

وداعاً… صانع الابتسامة

رحل الممثل المصري حسن حسني عن 89 عاما، ولد حسن في حي القعلة، وعشق التمثيل منذ الصغر وكان يمثل في الحفلات المدرسية وقد حاز على كأس التفوق في التمثيل بالمدرسة الخديوية.

كانت بداية حسن حسني في المسرح. ففي بداية عقد الستينات كان حسن عضواً في فرقة المسرح العسكري للجيش، وكانت بدايته الدرامية من خلال مسلسل (أبنائي الأعزاء) وسينمائياً في فيلم (الكرنك).

قدم حسن مئات من المسرحيات والأفلام والمسلسلات، عرض آخرها خلال رمضان 2020. ومن أبرز الأفلام التي شارك فيها الراحل: “افريكانو “، “الباشا تلميذ ” و”اللمبي”، “اللي بالي بالك” وغيرها.

رجاء الجداوي.. ايام الضحك والدموع

توفيت الفنانة المصرية رجاء الجداوي عن عمر ناهز 82 عاما بعد معاناة مع المرض جراء إصابتها بفيروس كورونا، ولدت الفنانة رجاء في مدينة الإسماعيلية، وكانت أولى المشاركات الفنية لها في فيلم “غريبة” وقد تم تتويجها بجائزة ملكة جمال مصر.

قدم رجاء الكثير من الأعمال المسرحية والدرامية وأشهر الأعمال التي شاركت فيها الجداوي، فيلم “إشاعة حب” مع عمر الشريف، وسعاد حسني، ويوسف وهبي؛ وفيلم “البيه البواب” مع أحمد زكي؛ ومسرحيتَي “الواد سيد الشغال” و”الزعيم” مع عادل إمام.

محمود ياسين.. بداية ونهاية

وفي يوم الأربعاء 14 أكتوبر الفنان المصري الكبير محمود ياسين عن عمر ناهز 79 عاماً، وُلد محمود ياسين في مدينة بورسعيد وتعلق بالمسرح منذ أن كان في المرحلة الإعدادية من خلال “نادي المسرح” في بورسعيد، وقدم عددا من الأعمال المسرحية منها :

“ليلى والمجنون” و”الخديوي” و”حدث في أكتوبر” و”عودة الغائب.. الخ.

وفي التلفزيون قدم عشرات المسلسلات منها “الدوامة” و”غداً تتفتح الزهور” و”مذكرات زوج” و”اللقاء الثاني” و”أخو البنات” و”اليقين” و”العصيان” و”سوق العصر.

وقد شارك محمود في مايقرب من 160 فيلما وشارك في 68 مسلسلا، إلى جانب أعمال مسرحية وإذاعية.

ابراهيم نصر.. رحيل صاحب الكاميرا الخفية

غيب الموت في شهر مايو الفنان المصري الكبير إبراهيم نصر عن عمر ناهز 70 عاما، ولد بحي شبرا بالقاهرة وتخرج في كلية الآداب، كانت بداية ظهوره الفني في برنامج (عزيزي المشاهد) وبعدها انطلق في دنيا التمثيل.

شارك في عدة مسلسلات وأفلام نال من خلالها شهرة واسعة، واشتهر ببطولة أشهر برنامج للمقالب وكان بعنوان “الكاميرا الخفية” ثم تطور في البرنامج وقام بدور “زكية زكريا”.

رجل المستحيل يغادر

توفي الكاتب المصري نبيل فاروق عن عمر يناهز 64 عاما إثر أزمة قلبية، ولد نبيل في مدينة طنطا، وتخرج في كلية الطب، ولكن عشق للكتابة جعله يهجر الطب ويمتهن الكتابة. اشتهر نبيل بكتابة الأدب البوليسي والخيال العلمي، و قدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها “ملف المستقبل”، و”رجل المستحيل”، وكوكتيل 2000”. ولاقت قصصه نجاحا كبيرا في العالم العربي، خاصة عند الشباب والمراهقين.

شهد الصعيد العربي رحيل عدد من المبدعين في الساحة الفنية و الشاشة والسينما بعد رحلة عطاء استمرت لأعوام قدموا من خلالها الكثير للسينما والتلفزيون عبر العديد من الأعمال درامية رحيل نجوم الدراما المصرية خلف احزانا كبيرة في نفوس زملا\هم ومحبيهم الذين تباروا في نعيهم ومن الذين رحلوا لدار الخلود شويكار وماجدة ونادية لطفي وجورج سيدهم.