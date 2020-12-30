الملك سلمان يُوجِّه الدعوة لأمير قطر للمشاركة في دورة مجلس التعاون الخليجي

السوداني: وكالات

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تضمّنت دعوته للمُشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المُزمع عقدها في الخامس من يناير المقبل.

وتسلّم الرسالة سمو أمير دولة قطر خلاله استقباله في الديوان الأميري بقصر الدوحة اليوم معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وسبق أن ذكرت وسائل إعلام، أنّ هناك مفاوضات جارية حالياً بين مسؤولين سعوديين وقطريين، سعياً للتوصُّل إلى اتفاقٍ يُنهي الخلاف بحلول قمة الرياض.

وأعلن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، عن حُدُوث اختراق في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية.

ويستمر في منطقة الخليج، منذ 5 يوليو 2017، تَوتُّر كبير على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع الإمارة التي اتّهمتها الدول الـ4 بـ”دعم الإرهاب” والتحوُّل عن المُحيط العربي نحو إيران، ما أدى إلى نُشُوب أزمة سياسية بين البلدان المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.