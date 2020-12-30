(حميدتي) يُشكِّل لجنة للصلح بين أطراف العدل والمساواة لحل قضية مقتل محمد بشر وآخرين

الخرطوم: السوداني

شكّل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، لجنة برئاسة ناظر الرزيقات محمود موسى مادبو للصلح ورأب الصدع بين أطراف حركة العدل والمساواة لحل قضية مقتل محمد بشر وآخرين في حادثة (بامنا) بالقرب من الحدود مع تشاد.

وقال الناظر مادبو عقب لقاء اللجنة، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة اليوم، إن النائب الأول وجّه بالأسراع في حل مشكلة (بامنا) التي وقعت بين العدل والمساواة والفصيل المنشق عنها عقب اتفاق الدوحة للسلام والذي راح ضحيتها قائد الفصيل محمد بشر ونائبه أركو سليمان ضحية و5 آخرين في العام 2013. وأضاف أن الوفد سيسعى للتوفيق بين الطرفين مواصلة لجهود تحقيق السلام والاستقرار والأمن الذي ساد في البلاد. وأفاد الناظر أن اللجنة ستعمل بعدالة لحل المشكلة بين مجموعة جبريل إبراهيم وأطراف القضية مع أسر ضحايا الحادثة والوصول إلى اتفاق مُرضٍ ينهي الأزمة إلى غير رجعة.