في ذمة الله وكيل وزارة الخارجية الأسبق السفير “حسن عابدين”

الخرطوم: السوداني

توفي اليوم الأربعاء بالخرطوم وكيل وزارة الخارجية الأسبق السفير الدكتور “حسن عابدين محمد عثمان” عن عمر ناهز ال 80 عاماً، إثر وعكة صحية ألمت به.

وُلد الفقيد ونشأ في كردفان، وتلقى تعليمه العام في مدارسها المختلفة، ثم عبر عن طريق مدرسة خورطقت التاريخية إلي رحابِ كلية الآداب بجامعة الخرطوم في مطلع الستينيات من القرن الماضي، نال درجة الماجستير والدكتوراه في الولايات المتحدة.

و عمل سفيراً للسودان في الجزائر والعراق والمملكة والمتحدة، وغيرها، اعتزل السياسة مؤخرا عبر رسالة مؤثرة ابدى فيها سعادته بما اكتسب من أصدقاء ومعارف وحكم ومواعظ.

له عدة مؤلفات أبرزها كتابه “حياة في الدبلوماسية والسياسة” عن مركز عبد الكريم ميرغني وثق فيه التجربة السياسية لمن هم في صدارة العمل العام.