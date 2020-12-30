إحباط تهريب 7 كيلوجرامات من الذهب عبر مطار الخرطوم

الخرطوم: السوداني

تمكن منسوبو امن الطيران بمطار الخرطوم مساء اليوم الاربعاء (الوردية د) من احباط محاولة تهريب ثلاث سبائك من الذهب تزن ٧ كيلو بصحبة راكب على متن طيران بدر المتجه من الخرطوم إلى القاهرة.

واشاد السيد المدير العام لمطار الخرطوم المهندس سعد احمد محمد بالجهود المبذولة من ادارة امن الطيران في ضمان سلامة الركاب والمحافظة على اقتصاد البلاد.

كما اكد السيد محي الدين رافت مدير الادارة العامة لامن الطيران بمطار الخرطوم ان التدريب المتواصل لمنسوبي امن الطيران يؤدي لرفع القدرات الامنية وتحسين الاداء، مشيرا إلى أن أمن الطيران عين ساهرة للمحافظة على موارد الدولة.